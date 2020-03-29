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İstanbul Boğazı'nda gemi kaptanı koronavirüsten öldü gemi karantinaya alındı

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmak için demir bölgesinde bekleyen Çinli şirketin işlettiği kuru yük gemisinin kaptanı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile hayatını kaybetti.

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Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs, denizcilik sektörünü de vurmaya başladı. Yükü ile Gine'den yola çıkan Çinli COSCO Shipping Bulker şirketinin işlettiği Hong Kong bayraklı Feng De Hai isimli 2015 yapımı 200 metre boyunda, 33 metre genişliğinde ve 63 bin 356 DWT taşıma kapasitesine sahip gemi, önceki gün İstanbul demir bölgesinde ikmal yapmak amacıyla demirledi.

Gemi kaptanının korona virüs tanısı ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Gemi kaptanının hayatını kaybetmesinin ardından durum Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bildirilerek, gemi karantinaya alındı.

Kaptanın cenazesinin ise ailesine gönderilmek üzere bir cenaze nakil şirketine teslim edildiği öğrenildi. Öte yandan kuru yük gemisinin seyrine izin verildiği ve varış limanı olan Ukrayna'nın Dneprobugsky limanına doğru hareket ettiği bildirildi.

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