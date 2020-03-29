Umut Meraş'tan Galatasaray ve Beşiktaş itirafı

Fransa'nın Le Havre kulübünde oynayan Milli futbolcu Umut Meraş, geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş'a transferi konusunda konuştu.

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Fransa'da Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş corona virüs sürecindeki gözlemlerini anlattı.

Hürriyet gazetesine röportaj veren Umut Meraş, "Ben Türkiye’ye dönmeden önce Fransa’da insanlar hâlâ normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler ve sokaklar kalabalıktı, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye’deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda İtalya gibi kötü bir tablo var orada. Üstelik durumun daha kötüye gittiğini söylüyorlar” dedi.

Genç yaşta A Milli Takım formasını sırtına geçirdi ve Şenol Güneş’in vazgeçmediği isimlerden biri oldu Umut Meraş. Fransa’nın Le Havre Kulübü’nde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, liglere verilen koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye’ye döndü. Umut, Fransa’da yaşadıklarını, corona virüs sürecindeki gözlemlerini, bugüne dek bilinmeyen Galatasaray altyapısı hikayesini, son anda iptal edilen Beşiktaş transferini ve hedeflerini anlattı.

İşte Umut Meraş'ın yanıtları:

Koronavirüsün Fransa’da etkileri nasıl oldu, orada neler yaşadın?

Ben Türkiye’ye dönmeden önce Fransa’da hâlâ insanlar normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler, sokaklar kalabalık, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye’deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda da bence İtalya gibi kötü bir tablo var Fransa’da. Arkadaşlarımla konuştuğumda durumun gittikçe kötü bir hal aldığını anlatıyorlar.

Bizim insanlarımız koronavirüs konusunda daha bilinçli peki sen, kişisel olarak nasıl tedbirler aldın?

Türkiye’ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldım. Geldiğimden beri markete bile gitmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Fransa’da sen gelmeden önce maçlar ertelenmişti.

Oradaki önlemler ile burayı kıyaslayabilir misin?

Türkiye’deki önlemler bence Fransa’ya göre kat kat daha iyi. Fransa’da hiçbir yer dezenfekte edilmiyordu. Bizim ülkemizin bu konuda daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sürekli bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıların tamamını ülke olarak dikkate almalıyız.

Sence bu durum futbolu nasıl etkiler? Avrupa liglerinde bu sezon yeniden başlayabilir mi?

Ben futboldan uzun bir süre ayrı kalacağımızı, düşünüyorum. Futbolu, futbolcuları çok etkileyecek bu olay. 2-3 ay daha sürecek gibi duruyor. Tabii biz futbolcular sürekli antrenman yapan insanlarız, şu anda yüksek tempoda idman yapamıyoruz. O yüzden ister istemez bir düşüş oluyor. Ligler başladığında inşallah büyük sakatlıklar olmaz. Çünkü hepimiz risk altına girdik. Bu süreçte kendilerine çok dikkat etmeli futbolcular. Ben özel hocamla birlikte antrenmanlara başladım. 2.5-3 metrelik bir mesafe ile antrenman yapıyoruz. Orada bile dikkat ediyoruz.

Boluspor’da iken G.Saray seninle ilgilenmişti ama transfer olmadı. Ertesi yıl ise Beşiktaş’ın kapısından döndün...

İki sene önce Galatasaray’a transferim maddi konular nedeniyle olmadı. Bir sonraki yıl Beşiktaş’la ben anlaşmıştım. Ama Bursaspor’da o dönemde başkan değişikliği yaşandı. İki ayrı başkan görüşme yaptı. Görevden ayrılan başkanımız Beşiktaş ile anlaşmıştı. Yeni başkan maddi konuda Beşiktaş ile anlaşamadı ve Avrupa kariyerim başladı. Yoksa ben anlaşmıştım Beşiktaş’la. Bu yılın ara transfer döneminde Galatasaray’ın seni istediği iddiası vardı... Ocak ayında Galatasaray’dan teklif aldım. Görüştüler ancak Le Havre çok büyük para istedi. Avrupa Şampiyonası’nda değerimin 2-3 katına çıkabileceğini ön gördükleri için Galatasaray’a transferim gerçekleşmedi.

Bundan sonra hedefinde hangi lig var?

Fransa’ya gelmek benim için güzel oldu. Burada iyi bir piyasam oluştu. Hedeflerim arasında İngiltere Premier Ligi’nde futbol oynamak var.

EURO 2020 nin ertelenmesi iyi mi, kötü mü oldu?

Çok iyi oldu. Tabii ki A Milli Takım orası, herkes değerli. Ama eleme maçlarında önemli işlere imza atan Merih, Ozan Kabak ve Cenk ağabey sakatlıkları nedeniyle olmayacaktı. O yüzden takım kimyası bozulabilirdi. İnşallah EURO 2020’de sonuna kadar gideceğiz.

Geçmişte G.Saray altyapısına girmek istemişsin ama olmamış..

Eniştem Volkan Yıldız, beni Galatasaray’a götürmüştü. 3 aylık bir deneme sürecim oldu. Almaya karar verdiler. Hatta A Takımla hazırlık maçına çıktım. G.Saray’da Arda Turan ağabeyle idmana çıkmışlığım da var! Sonra beni almaktan vazgeçtiler.

Fransızca öğrendin mi?

Günlük hayatta işimi görecek kadar Fransızca öğrendim. Yanımda bana çok yardımcı olan Süleyman Kuzuluk var. O, iletişimimi kuracak düzeyde Fransızca öğretti. Fransızlar kendi dillerini Avrupalılar çok fazla konuşmasın diye zorlaştırmışlar. Örneğin çantanın kızı da var, erkeği de!.. Bizde yabancılara ev, araba, tercüman vs. tahsis edilir.

Fransa’da da böyle mi?

Biz Türkiye’de yabancı oyunculara çok büyük kıymet ve ayrıcalık tanıyoruz. Bana araç tahsis etmediler, kendim buldum. Tercüman ayarlayamadılar ve ben de istemedim. 2 ay orada kendime ev aradım mesela.

Umut, A Milli Takım’ın Fransa maçları sonrası Le Havre’da nasıl karşılandığı sorusu üzerine, “Fransız takım arkadaşlarımın hepsi beni tebrik etti. Bir gerçek var ki, Fransızlar bizim böyle oynayacağımızı beklemiyordu” dedi.