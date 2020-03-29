Dünya genelinde salgına yakalanan kişi sayısı kaç oldu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aştı, salgın nedeniyle 30 bin 890 kişi de yaşamını yitirdi.

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Yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde 664 bin 590 kişinin koronavirüsle enfekte olduğunu belirtti.

Sitedeki verilere göre, salgın nedeniyle 30 bin 890 kişi yaşamını yitirdi, 142 bin 368 kişi ise iyileşti.

Salgın nedeniyle en fazla ölüm İtalya'da (10 bin 23) kaydedildi, onu 5 bin 982 ile İspanya izledi. Çin ana karasında 3 bin 300, İran'da 2 bin 517, Fransa'da 2 bin 314, ABD'de 2 bin 229, İngiltere'de 1019, Hollanda'da 639, Almanya'da 433, Belçika'da 353, İsviçre'de 264, Güney Kore'de 152, Brezilya'da 114, Türkiye'de 108, İsveç'te 105, Endonezya'da 102, Portekiz'de 100 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

Worldometer'de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

ABD 123 bin 776, İtalya 92 bin 472, Çin ana karası 81 bin 439, İspanya 73 bin 235, Almanya 57 bin 695, Fransa 37 bin 575, İran 35 bin 408, İngiltere 17 bin 89, İsviçre 14 bin 76, Hollanda 9 bin 762, Güney Kore 9 bin 583, Belçika 9 bin 134, Avusturya 8 bin 271, Türkiye 7 bin 402, Kanada 5 bin 655, Portekiz 5 bin 170, Norveç 4 bin 32, Avustralya 3 bin 969, Brezilya 3 bin 904, İsrail 3 bin 865, İsveç 3 bin 447, Çekya 2 bin 663, İrlanda 2 bin 415, Japonya 2 bin 405, Malezya 2 bin 320, Danimarka 2 bin 201, Şili 1909, Lüksemburg 1831, Ekvador 1823, Polonya 1638, Pakistan 1495, Romanya 1452, Tayland 1388, Rusya 1264, Suudi Arabistan 1203, Güney Afrika Cumhuriyeti 1187, Finlandiya 1167, Endonezya 1155, Filipinler 1075 ve Yunanistan 1061.