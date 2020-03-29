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HDP'den koronavirüslü propaganda! Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün

Türkiye koronavirüs belasıyla uğraşırken HDP yine kara propaganda yapmaya başladı. Sokak aralarında bildiri okutan HDP milletvekilleri, “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” iddiasında bulundu.

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Virüsten Türkiye’de şu ana kadar 108 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 7 bin 402'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı her gün yeni tedbirler alırken, İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgelerle; 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma sınırlaması getirdi ve ihtiyaçları da 81 ilde uygulamaya konulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” tarafından karşılanmasına karar verdi.

Hükümet bizim ölmemizi istiyor

Ancak bugün HDP’den yapılan “evde kal” çağrısı, bu kadar da olmaz dedirten cinsten.HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve beraberindekiler, sokak aralarında okudukları bildiride “Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandılar.

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