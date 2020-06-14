İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

İSTANBUL Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 3’üncü bağımsız pist ile saatlik uçak iniş kalkış kapasitesi saatte 80’den 120’ye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

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İstanbul Havalimanı'nın 2023 hedeflerinin sembollerinden biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu özel ortaklı projelerin en başarılarını yapan ülke olarak çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz" dedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı’nda bir yandan da yeni pist çalışmaları tamamlandı. Pistin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Çıtayı her gün biraz daha yukarıya taşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından notlar;

- Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak ifade etmek gerekirse İstanbul Havalimanı'ndan ulaşılamayacak önemli merkez bulunmuyor. Küresel ve bölgesel hava ulaşımında yeni dönem başladı. Kimi ülkeler zahmetsizce elde ettikleri doğal kaynaklarla büyürken biz kendi modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz. Kamu özel ortaklı projelerin en başarılarını yapan ülke olarak çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz. Devlet konuk evi ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini de tamamlıyoruz.

İstanbul Havalimanı 2023 hedeflerimizin sembollerinden

- 18 yıl önce iktidar görevini üstlenirken ülkeyi 4 sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. eğitim, sağlık, adalet ve emniyetti. Bu 4 alan üzerine enerjiden tarıma sanayiden ticarete kadar ilave hizmetlerle verdiğimiz sözü tuttuğumuzu görüyoruz. İstanbul Havalimanı 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir. Havayolu yolcu sayısı 34 milyonu bulmuyordu geçen sene 209 milyon olarak gerçekleşti. Havalimanı sayımız 26'yken 56'ya çıkardık. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 318 milyona yükselttik. Kargo kapasitemiz 2500 ton seviyelerini buldu. Yurtdışında 60 noktadan 350 noktaya uçuşlarımızı çıkardık. Cirosunu 165 milyar dolara çıkardık.

Ulaştırma yatırımlarımız 880 milyar lirayı buldu

- Karayollarında ise bölünmüş yol uzunluğunu 6.100 kilometreden 27.200 kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyollarımızdaki ağımızı 3100 kilometrenin üzerine, tünel sayımızı 395'e uzunluğunu 523 kilometreye yükselttik. 1213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hizmet veriyor. 2 bin kilometreye yakın hızlı tren hattı inşası sürüyor. 11600 kilometrelik hattı da yeniledik.

- Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ovit'e, Sabuncubeli Tünellerine kadar ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık. Halen inşası devam eden pek çok bölünmüş yol, otoyol, çevreyolu, köprü, tünel bulunuyor.

Hep iki şey söyledik...

- İki şeyi hep söyledik. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz ve suyunuz yoksa medeni olamazsınız. Karşımızdaki eserler çok daha büyüklerini ve iyilerini yapmamız için bize ilham ve cesaret veriyor. Salgın döneminde yaşadıklarımız Türkiye'nin imkan ve potansiyelinin büyüklüğünü göstermiştir. 45 günde bu millet 1008 odalı Yeşilköy ve Sancaktepe'ye yapıyorsa bu milletin ne kadar kararlı olduğunu Allah'ın izniyle gösteriyor.

- Başakşehir'de de muhteşem bir eseri meydana getirmek suretiyle tüm dünyaya Allah'ın izniyle yaparız dedik. İşte sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek, yaya mesafede hastaneye geçecek. İleri teknoloji var. Sancaktepe aynı şekilde oradan da uçakla dönüş yapılacak. Bununla da turizmi zenginleştiriyoruz.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı...

- Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları bu süreçten biz alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Bu vesileyle milletimize sesleniyorum lütfen maske, mesafe, temizlik bunlara dikkat edelim. Dikkat etmezsek sıkıntımız devam eder. Ancak dikkat edersek eski huzurlu günlerimize yeniden döneriz.

- Geçmişte Türkiye küresel düzeydeki dönüşüm dönemlerini vizyonsuz siyasi kadrolar veya kendi iç kavgaları sebebiyle değerlendirememişti. Bu kez böyle olmayacak. Her ne kadar birileri çırpınsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Hiçbiri amacına ulaşamayacak. Milletimiz kimin ülke için çalıştığını gayet iyi görüyor. Tek biri eseri olmayanların yapılan her işe kulp takmaya çalışmaları boşunadır.

- Devir hizmet siyaseti devridir. İstanbul Havalimanı'nı bunun için inşa ettik, Suriye ve Libya'daki hareketlerimizi bunun için yaptık. Yalan, iftira ve dedikoduyla yapılan sonu hüsrandır. Çeyrek asır, yarım asır öncesinin refleksleri ile geleceğin Türkiyesi inşa edilemez. Toplum değişti, insanlar değişti. Ne yazık ki siyaset esnafı değişmedi.

Eser üretenler ve takoz koyanlar...

- Dikkat ediniz bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa çok büyük mücadeleler sonunda inşa edebildik. Kavga her zaman kötü değildir. Biz de eser üretenlerin ve takoz koyanların gerçeği ile yüzyüzeyiz. Bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir ve milletimiz tercih ederse memnuniyet duyarız. O güne kadar daha çok neler yapabilirizin kavgasını sürdüreceğiz.

- İstanbul Havalimanımızın 3. pisti, ikinci kulesi, devlet bakım evi ve camimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci

Yeni pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarında mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak ve ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Pist ile birlikte İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükselecek.

Yeni pistin özellikleri

Yeni pistin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pistleri ile toplam 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde uçak iniş kalkış kapasitesi saatte 80’den 120'ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek. Piste ait taksi yolları 23 mt gövde ve her iki kısımda 10.5 mt kaplamalı banket genişliğine sahip. Taksi yollarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 mt. Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı. Yeni pist ayrıca CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip. Pist gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içeriyor . 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlandı ve 375 mt beton kaplama yapıldı. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 mt asfalt olarak yapıldı.

6 bin 230 kişi aynı anda ibadet edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından pistin yanı sıra İstanbul Havalimanı’nda bir cami açılışı da gerçekleşecek. 8 bin 70 metrekarelik alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Camide 2 adet minare bulunmakta ve yüksekliği 55 metre olup tek şerefelidir. 6 bin 230 kişinin ayı anda ibadet edeceği camide 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunmakta. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allahın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer almakta. Bu kısmın da üzeri artık çatıyı oluşturmakta olup kubbenin en üst noktasında İhlas Suresinin yazdığı tezyinat çalışması buluyor. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları yer alıyor. Caminin güneyinde bulunan 260 araçlık otoparkta 15 tanesi engelli, 7 tanesi elektrikli araç, 2 tanesi büyük araç, 14 tanesi paylaşımlı araçlar, 15 tanesi de düşük emisyonlu araçlar için ayrıldı.

Devlet Konukevi 3 bin 825 metrekare

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşmakta. Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı devlet konukevi toplam 3 bin 825 metrekare.