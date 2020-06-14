HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Oktay ve bakanlar deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay, depremin meydana geldiği Bingöl'de incelemelerde bulunacak. Oktay'a, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da eşlik edecek. Ayrıca, heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer alacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bingöl depremini aylar öncesinden uyarmış!
Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Erdoğan namaz için stada giremeyen Osman Amca'ya seccade gönderdi
Uluslararası Göç Filmleri Festivali heyecanı bu akşam başlıyor 26 bin Avro ödül var
Van'da şok olay! Taziyeye gidenlerde virüs çıktı ilçe giriş çıkışlara kapatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan önemli açıklamalar
Depremde askeri kule çöktü: Yaralılar var
İspanya Schengen ülkelerine sınırlarını açıyor
İzmit'te torbacıdan polise pişkin sözler! Ayıp size
ABD’deki protestolarla ilgili Vladimir Putin’den ilk yorum
MSÜ 2020 sonuçları açıklanıyor TC ilse sonuç sorgulama
Yorumlar