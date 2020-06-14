Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Bingöl Valiliği, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu.

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Saat 17.34'te de 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Vali Ekinci: "3 güvenlik görevlisi yaralandı"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci de yaptığı açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamada da "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Bakan Soylu: "1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde; Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre, Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum: "Ekipler bölgeye sevk edildi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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