Bingöl Karlıova'daki 5,7 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Bingöl Valiliği, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını açıkladı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci; Dinarbey ve Elmalı köylerinde yaklaşık 10 evde çökme yaşandığını ve 4 kişinini kurtarıldığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Vali Ekinci: "İlk bilgilere göre 10 ev yıkıldı 3 kişi yaralandı"
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin; Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık" dedi.
Valilikten yapılan açıklamada da "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.