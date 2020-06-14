Bingöl Karlıova'daki 5,7 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.