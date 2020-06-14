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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii açılış töreninde pandemi dönemiyle ilgili vatandaşların kurallara uymasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maske, mesafe, temizlik buna dikkat edelim. Bunlara dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uyulması konusunda halkı bir kez daha uyardı.

Her şeyin bitmiş olmadığını, mücadelenin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ben milletimize tekrar sesleniyorum. Lütfen maske mesafe temizlik buna dikkat edelim. Bakın buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder. Ama maske olayına dikkat edersek mesafe olayına dikkat edersek temizliğe dikkat edersek bu süreci Allah'ın izniyle çok kısa zamanda atlatırız ve o eski huzurlu günlerimize döneriz." dedi.

Erdoğan, "Salgın döneminde iyice belirginleşen amaçlarımızı hedeflerimize ulaşmanın aracı haline getirmek için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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