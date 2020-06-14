Bingöl'deki depremde iki köyde evler yıkıldı

Bingöl Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2, Karlıova Kaynarpınar köyünde 1 olmak üzere toplam 8 sivil vatandaşın yaralandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde hasar meydana gelmiştir. Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır. Toplam yaralı sayısı 9'dur. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev hasar görmüştür. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir."