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MSB duyurdu! Asker teröristlerin inlerini vuruyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik planlanan Pençe-Kartal operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyonda savaş jetleri PKK'nın inlerini vurmaya başladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında "Pençe-Kartal Operasyonu başladığını duyurdu.

MSB'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadesi kullanıldı.

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