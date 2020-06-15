MSB duyurdu! Asker teröristlerin inlerini vuruyor
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik planlanan Pençe-Kartal operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyonda savaş jetleri PKK'nın inlerini vurmaya başladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında "Pençe-Kartal Operasyonu başladığını duyurdu.
MSB'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadesi kullanıldı.
Pençe-Kartal Operasyonu başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020
Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.