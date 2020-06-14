Kandilli'den Bingöl depremi için uyarı

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve "sığ odaklı" olduğunu söyledi. Özener, 6 şiddetinde yeni depremler olabileceğini belirterek bölgenin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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BİNGÖL'de meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklama yaptı. Özener artçı sarsıntıların bir hafta 10 gün süreceğini açıkladı.

Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve "sığ odaklı" olduğunu belirten Özener, ana depremin ardından toplantının yapıldığı saate kadar 59 artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade etti.

Türkiye'de 500'den fazla aktif fay olduğunu ve ülkenin herhangi bir yerinde, herhangi bir anda deprem olabileceğini vurgulayan Özener, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı'nın kesişim bölgesi olan Bingöl Karlıova bölgesinin de önemli deprem potansiyeli taşıyan bölgelerden olduğunun altını çizdi.

"Sürpriz olmayacak depremler"

Prof. Dr. Haluk Özener, 2003 yılında bölgede 6,3 ve 6,4 büyüklüklerinde depremler meydana geldiğini hatırlatarak, "Bu bölgede 6 civarındaki depremler her zaman olabilecek, sürpriz olmayacak depremler." diye konuştu.

Kuzey Anadolu Fayı'nın Karlıova ile Yedisu arasında meydana geldiğini ve tali fay olarak adlandırılabilecek, ana fayı kesen faylardan birisinde gerçekleştiğini anlatan Özener, artçı sarsıntıların da bu bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti.

MTA'nın diri fay haritasında bölgedeki kırık yapıyı net olarak gördüklerini altını çizen Özener, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla o fayların, enerji biriktirdiği zaman, belirli bir enerji toplandıktan sonra kırılması çok doğal. Hep işaret ediyoruz, Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir anda böyle depremlerin olması çok olası. Bölgenin tarihsel depremlerini gözlemliyorsunuz. 10 şiddetinde, büyüklük demiyorum, 10 şiddetinde depremler gördü bu coğrafya."

Prof. Dr. Haluk Özener, şiddet haritasında bu depremin, 6 şiddetinde bir deprem olarak kayıtlara girdiğini vurgulayarak, artçı sarsıntıların da bir hafta, on gün süreceğini bildirdi.

Özener, depremde şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin geldiğini hatırlatarak, "Umarız bununla kalır, daha fazla vefat yaşamayız." ifadesini kullandı.

"Hasarlı binalar için dikkatli olun"

Bu depremin kaynağının, ağırlıklı olarak Yedisu ve Karlıova arasındaki köylerde olduğunu aktaran Kalafat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu köyler de geleneksel ata yadigarı, taş, kerpiç, kagir yapı stokundan oluşmakta. Bu yapı stokunun, özellikle 5,5'in üzerindeki depremlere dayanması, ayakta kalması söz konusu olamadığı için de bugünkü yine inşallah can kaybı artmaz. En az yine 80-100 hanedeki hasarla bu depremi atlatırız. Fakat o coğrafyada bu tür depremler çok sıklıkla oluyor. Yaklaşık 5-6 yılda bir 5,5'in üzerinde depremler oluyor. Dolayısıyla oradaki yapı stokunun değişmesi, özellikle orada yaşayan vatandaşlarımızın mevcut olan konutlarında hasar varsa, o hasarlı binalardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü birkaç gün içinde yoğun deprem aktivitesi, artçı depremler olacaktır.