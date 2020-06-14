Çaykur Rizespor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, koronavirüs sebebiyle ara verilen lige iyi bir dönüş yapamadı. Aslan, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olurken; skordan daha üzücü iki olay yaşadı. Sarı kırmızılılarda maçın hemen başında sakatlık geçiren Muslera'nın ayağı kırıldı. Andone de ciddi bir sakatlık geçirdi. Adem Büyük kırmızı kart, Ryan Donk ise sarı kart nedeniyle önümüzdeki hafta için cezalı duruma düştü.

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Ç. Rizespor: 2 - 0 :Galatasaray

89' KIRMIZI KART Galatasaray 10 kişi kalıyor! Adem Büyük itirazları sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından maçtaki ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

53' GOOOLL!!! Çaykur Rizespor, Tunay Torun'un golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Hızlı gelişen atakta ceza alanında topla buluşan Dario Melnjak'ın sol kanattan içeri gönderdiği pasında Mario Lemina'dan seken top Tunay Torun'un önünde kalıyor. Tunay Torun'un yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluşuyor.

42' GOOOLL!!! Çaykur Rizespor, Milan Skoda'nın golü ile maçta öne geçiyor! Marcelo Saracchi'nin Braian Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çelmeyi başarıyor. Dönen topa tekrar hareketlenen Milan Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.