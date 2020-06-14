Galatasaray'da Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Deneyimli file bekçisi sezonu kapattı.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlık geçirdi.
115
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı.
215
Uruguaylı kalecinin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciye müdahale etti.
315
Sağlık ekibi değişiklik işaret etmesinin ardından sahaya ambulans girdi.
415