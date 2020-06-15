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Naci Görür'den Bingöl depremiyle ilgili flaş açıklama! Bingöl'ü önceden bildi

Aylar önce "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" uyarısı yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi deprem oldu ama bu bizim kast ettiğimiz kol üzerinde değil. Yani bu deprem Karlıova'da olmasına rağmen Karlıoava ile Bingöl arasındaki Doğu Anadolu fayının enerjisini boşaltan bir deprem değil." dedi.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem ile ilgili Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı. Korkutan depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Görür, "Şimdi deprem oldu ama bu bizim kast ettiğimiz kol üzerinde değil. Yani bu deprem Karlıova'da olmasına rağmen Karlıoava ile Bingöl arasındaki Doğu Anadolu fayının enerjisini boşaltan bir deprem değil." diyerek uyarısını yineledi. Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları şöyle;

Yapı stoğu güvenli değil

"10 ev yıkılması bile bu az şey değil. Bu daha da artabilir umarım artmaz. Bu yapı stoğu kırsal kesimde maalesef deprem güvenli değil. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı ile kesim noktası olan Karlıova'ya yakın ancak Kuzey Anadolu fayı üzerinde.

Bu depremin iki önemi var

Bu depremin iki önemi var. Elazığ depremi olduğu zaman ben Karlıova Bingöl arasında dikkt etmek lazım dedim. Stres transferi hesabıyla hem Karlıova Bingöl arasına hem de Çelikhan Erkenek Malatya tarafına dikkat etmek lazım, genellikle faylar enerjiyi transfer ederler.

Benim söylediğim yerde olmadı

Şimdi deprem oldu ama bu bizim kast ettiğimiz kol üzerinde değil. Yani bu deprem Karlıova'da olmasına rağmen Karlıoava ile Bingöl arasındaki Doğu Anadolu fayının enerjisini boşaltan bir deprem değil.

Büyük deprem beklentimiz halen sürüyor

Karlıova - Bingöl arasında ve Doğu Anadolu fayı üzerinde deprem beklentimiz halen sürüyor, daha da büyük bir deprem beklentimiz. Çünkü burada en son deprem 1866'dır ve 7.2'dir. Bu deprem ise Kuzey Anadolu üzerindedir.

Karlıova'da daha büyük bir deprem bekliyoruz

Bu depremin ikinci önemi de Erzincan ile Karlıova arasında bir deprem bekliyoruz, daha büyük bir deprem bekliyoruz. İşte bu deprem bu fay yakınında oldu. Dolayısıyla bu bizim Erzincan ile Karlıova arasında beklediğimiz Yedisu fayında da bir hareketlenme olabilir.

Bu uyarıyı yapmış olayım

Bu depreme dikkat etmek lazım. Bu faylar birbirleriyle etkileşiyorlar. Dolayısıyla bir Karlıova Bingöl arasında da bir deprem bekliyoruz. Bu açıdan önem kazanıyor, bu uyarıyı da yapmış olayım."

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