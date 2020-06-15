Bingöl Karlıova'daki depremin verdiği hasar hava ağarınca ortaya çıktı

Dün Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı. Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor. Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanılacak.