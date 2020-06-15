Bingöl Karlıova'daki depremin verdiği hasar hava ağarınca ortaya çıktı
BİNGÖL'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı.
Dün Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı. Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor. Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanılacak.
Dün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrasında ikisi 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 77 artçı yaşandığı aktarıldı.
Depremde 21 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 6 kişi taburcu edilirken, 15 vatandaşın tedavileri sürüyor.
Depremde Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde hasar meydana geldi. Kulede nöbette olan bir güvenlik korucusu enkaz altında kalarak şehit olurken, bir güvenlik korucusu da yaralandı.