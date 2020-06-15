Fatih Terim'in Muslera isyanı: Ayağının kırılması mı lazım

Fernando Muslera'nın ayağının kırılığı pozisyon öncesi hakemin ofsayt bayrağını kaldırması gerektiğini belirten Fatih Terim, "Kural devam diyor kabul ediyorum. 1-2 metre futbolcu ilerideyse artık çalacaksın düdüğü, çekeceksin bayrağı. Başka yerde çaldığın gibi. Kural devam diyor nereye kadar, kırığa kadar mı?" dedi.

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Süper Lig'e verilen virüs arası sonrası zirve mücadelesine kaldığı yerden devam etmek isteyen Galatasaray, 91 gün sonra çıktığı maçta düşme hattından kurtulmak isteyen Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Rize'de şanssız bir gece yaşayan sarı-kırmızılılar'da Muslera ve Andone sakatlanırken Adem Büyük ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ligde 10 maç sonra kaybeden Galatasaray 50 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 28'e çıkardı.

''Sezonu falan zaten bitirir de''

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Emre Akbaba gibi aşağı yukarı aynı yerden, kaval kemiğinden kırık Muslera'nın ayağı. Andone'nin de diz bağları... Uzun müddet onunki de. Sezonu falan zaten bitirir de... Maalesef" dedi.

''Kırığa kadar mı?"

"Bu yeni kuralın en ağır darbesini yiyen birilerinden biri de Muslera" diyen Fatih Terim, "Kural devam diyor kabul ediyorum. 1-2 metre futbolcu ilerideyse artık çalacaksın düdüğü, çekeceksin bayrağı. Başka yerde çaldığın gibi. Kural devam diyor nereye kadar, kırığa kadar mı?" ifadelerini kullandı.

''Pes etmeyeceğiz''

Maç içinse, "Yaşanması istenmeyen günlerden bir tanesiydi" diyen Terim, "Hoşuma gitmediğimi söyleyebilirim. Pandemiden sonraki kısımda zihnen ve bedenen de kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz. Rizespor'u tekrar tebrik ederim" diye konuştu.

''İlk haftaya kötü başladık''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin dışında çok fazla kayıplar yaşadıklarını belirtti. Muslera ve Andone'nin ciddi sakatlıklar yaşadığına işaret eden Terim, "Muslera'nın ayağı kırılarak ağır bir darbe aldık. İki oyuncumuz cezalı. İlk haftaya kötü başladık, puan ve sağlık olarak." şeklinde konuştu.

"Ünal hoca ve ekibini tebrik ediyoruz''

İyi mücadele ettiklerini ancak Çaykur Rizespor'un oynatmamak için iyi tedbirler aldığını kaydeden Terim, şöyle devam etti: "Ünal hoca ve ekibini tebrik ediyoruz. Galatasaray olarak iyi başladık. Muslera'nın ayağı kırılmasından sonra anı yaşayan oyuncular bu atmosferden etkilendi mi? Bilemiyorum. Bizi çok acıttı. Muslera'nın ayağının kırık olması. Bizim için, ülke futbolu için önemli sevilen formda bir kaleciydi. Geçmiş olsun. Üzgünüm. Bizim için çok şey ifade ediyor. Andone de diz bağlarından... O da sezonu büyük olasılıkla kapattı."

''Bayrağı çekmesi gerekiyor''

Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun başlangıcında ofsayt kaldırılmamasını eleştiren Terim, "Birer buçuk metre pozisyon ofsaytken, belki kural devam, 'Bırak oynasınlar' diyor ama 18'e kadar olan bölümde orta hakemin o düdüğü çalması, tecrübeli yan hakemin de bayrağı çekmesi gerekir. Bu kuralda her zaman tek standart uygulansa sorun yok. Dün bile yakın durumda değişik uygulanıyor. O da Muslera ve bize denk geldi." yorumunu yaptı.

''Tekrar kazandıkları için kutluyorum''

Deneyimli teknik adam, yaşanan sakatlıkların ardından, kartları ve penaltıyı değerlendirmenin doğru olmayacağını dile getirerek, "Artık o otoritelerin ve başka arkadaşların işi. Ben de bu konulara fazla girmek istemiyorum. Seyircisiz bir maçta bu kadar konu varsa zaten benim söylememem gereken bir şey olmamalı. Rizespor çok çalıştı, uğraştı. Tekrar kazandıkları için kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

''Buradan 4 oyuncu ve üç puan kaybederek gidiyoruz''

Kötü bir günü geride bıraktıklarını anlatan Terim, "Buradan 4 oyuncu ve üç puan kaybederek gidiyoruz. Üç puanı her maç gerekirse kaybedelim de oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasın. Pes etmedik etmeyeceğiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.