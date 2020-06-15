Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray, Süper lig maçında 2-0 kaybettiği Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.