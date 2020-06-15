HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur." dedi.

Abone ol

İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'in Muslera isyanı: Ayağının kırılması mı lazım
Naci Görür'den Bingöl depremiyle ilgili flaş açıklama! Bingöl'ü önceden bildi
Genelev Patroniçesi Manukyan'ın mirasçısına eşinden dayak! Sular durulmuyor
Kandilli'den Bingöl depremi için uyarı
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Haziran Pazar)
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması
Şok gelişme! Sema Esen'i sevgilisi 'seni öldüreceğim' diye tehdit etmiş
MSB duyurdu! Asker teröristlerin inlerini vuruyor
Engelli vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı işte başvuru formu
Elazığ'da FETÖ'den aranan kadın evin altındaki gizli bölmede yakalandı
Eskişehir Ankara hızlı tren bileti kaç para kaç durak var?
Yorumlar 1 yorum