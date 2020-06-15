Hulusi Akar'ı hiç böyle görmemiştiniz! Pençe-Kartal Operasyonu başladı

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, 'Pençe-Kartal' Operasyonunu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Bakan Akar'ın operasyonu yönetirken, bazen el haraketleriyle ne yapılacağını anlatması, hedefler isabetli bir şekilde vurulunca da yumruklarını havaya kaldırarak sevinmesi görüntülere yansıdı.