Hulusi Akar'ı hiç böyle görmemiştiniz! Pençe-Kartal Operasyonu başladı
PKK'nın son dönemde taciz ve saldırı teşebbüslerini artırması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 'Pençe-Kartal' Operasyonu başlattı. Operasyonu beraberindeki komutanlarla Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hiç böyle görmemiştiniz!
MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, 'Pençe-Kartal' Operasyonunu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Bakan Akar'ın operasyonu yönetirken, bazen el haraketleriyle ne yapılacağını anlatması, hedefler isabetli bir şekilde vurulunca da yumruklarını havaya kaldırarak sevinmesi görüntülere yansıdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.
Operasyonu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.