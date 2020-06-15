Bahçeli’ye hakaret davasında beraat veren 4 hakime soruşturma açıldı

HSK, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında “dönek”, “fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında açılan davada beraat kararı veren hâkim ile kararı onayan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkan ve 2 üyesi hakkında soruşturma açtı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “dönek”, “fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında açılan davada beraat kararı veren yerel mahkeme hâkimi ile kararı onayan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkan ve 2 üyesi hakkında soruşturma açtı.

Siyasetçiler eleştirilere töleranslı davranmalı

Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı H.M, verdiği beraat kararında 'siyasetçilerin diğer vatandaşlara göre sert eleştirilere karşı toleranslı olmaları gerektiğine' vurgu yaptı. Beraat kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak, onandı.

HSK, Bakan Gül'den izin istedi

Bunun üzerine Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, asliye ceza mahkemesi hâkimi ile istinaf heyetini HSK’ya şikâyet etti. HSK Birinci Dairesi yargıçları, 'Yaptıkları işler ve davranışlarla görevlerini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısı uyandırmakla' suçlayarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den soruşturma izni istedi.

Bakan Gül izin verdi, soruşturma başladı

Hâkimler hakkındaki soruşturma Bakan Abdulhamit Gül’ün izniyle başladı. Yapılacak soruşturma sonucunda HSK İkinci Dairesi, hâkimlerle ilgili son kararını verecek.