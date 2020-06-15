Başak Demirtaş'a yazılan bel altı mesajlar! Başak Demirtaş kimdir?

Başak Demirtaş'a yapılan hakaret ve cinsiyetçi saldırı bugün hem sosyal medyanın hem de günün konusu oldu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan ahlaksız yorumlar sonrasında yazan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı.