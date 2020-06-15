Başak Demirtaş'a yazılan bel altı mesajlar! Başak Demirtaş kimdir?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yazılan iğrenç yorumlar günün konusu oldu. Sosyal medyada Başak Demirtaş'a yapılan ahlaksız paylaşımlar sonrası iki kişi göz altına alındı. Peki Başak Demirtaş kimdir, aslen nereli hakkında ne yazıldı?
Başak Demirtaş'a yapılan hakaret ve cinsiyetçi saldırı bugün hem sosyal medyanın hem de günün konusu oldu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan ahlaksız yorumlar sonrasında yazan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı.
Başak Demirtaş'a yapılan iğrenç yorumlar hem sanat hem de siyaset dünyasından birçok isim tarafından kınandı ve Başak Demirtaş Seninleyiz” etiketi açılarak yüzlerce destek mesajı yazıldı.
Twitter gündeminde de TT olan bu vahim olay sonrası Başak Demirtaş'ın hayatı, nereli olduğu merak konusu oldu. iki çocuk annesi Başak Demirtaş'ın hayatına geçmeden önce çirkin olaydan bahsedelim...
Selahattin Demirtaş'ın eşi twitter'da bir kullanıcının bu iğrenç yorumuna ve cinsiyetçi saldırısına maruz kalmıştı. Kısa sürede yayılan bu iğrenç mesaj sonrasında Demirtaş’ın hedef gösterilmesine “Başak Demirtaş Seninleyiz” etiketi açılarak tepki gösterdi.