HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Adana'da 'banka oturma' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

ADANA'da dinlenme parkında "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Abone ol

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dinlenme parkında üç arkadaşlarıyla buluşan H.Ç. bir süre sohbet etti.

Ardından parktaki bir banka oturma nedeniyle çıkan kavgada H.Ç, arkadaşı H.T'nin tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Şüpheli H.T. ve diğer iki kişi olay yerinden kaçtı.

Özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç. tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, park içerisinde 3 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den son dakika açıklaması! 81 hedef imha edildi
Fatih Terim'in Muslera isyanı: Ayağının kırılması mı lazım
Naci Görür'den Bingöl depremiyle ilgili flaş açıklama! Bingöl'ü önceden bildi
Genelev Patroniçesi Manukyan'ın mirasçısına eşinden dayak! Sular durulmuyor
Kandilli'den Bingöl depremi için uyarı
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere geçmiş olsun telefonu
İstanbul merkezli 3 ilde ‘torbacı’ operasyonu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması
Bahçeli’ye hakaret davasında beraat veren 4 hakime soruşturma açıldı
Ukrayna'da canlı yayında porno film çekenleri polis bastı
Yorumlar