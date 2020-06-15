Bingöl Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu!

Dün 5.7 depremle sarsılan Bingöl bugün bir kez daha 5.6 şiddetinde depremle sarsıldı... Depremin merkezi yine Karlıova ilçesiydi...

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.

Çevre illerden de hissedildi

Karlıova Kaynarpınar'da 5.6 büyüklüğündeki deprem, ilçeye sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.