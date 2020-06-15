Bingöl’de depremin merkezi Kaynarpınar'ın görüntüleri! 71 yıl önce 132 kişi ölmüş

1949 yılındaki depremde 132 kişi ölmüş

Dün saat 6’dan itibaren vatandaşlarla ilgilendiğini dile getiren Köy Muhtarı Özbek Abaylı, “1949 yılında burada bir deprem oldu aynı bunun gibi ama o zaman 132 kişi ölmüştü. Ama merkezi burasıydı. Bu deprem aynı eşit şekildeydi ama işte bizim bir avantajımız vardı konutlarımız betondan olduğu için taş duvar olan bir iki konutumuz yıkıldı. Allah’a şükür ki çok fazla can ve mal kaybımız olmadı. Bir şehidimiz var, bir korucumuz yaralı var, bir yaralımız köyde var. Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Vali, Kaymakam, herkes geldi. Allah devletten razı olsun. Herkes gelip bizi sordu ve gereken her şeyin yapılacağını dile getirdi"dedi.