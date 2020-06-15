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Fransa: Türkiye'nin müdahalesi kabul edilemez NATO ile görüşeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin "agresif" bir politika ile Libya'ya müdahale etmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Libya açıklarında 7 gemi konuşlandırdı ve silah ambargosunu ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi kabul edilemez, hoş görülemez" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin "NATO'dan faydalandığı" belirten Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Fransa buna izin veremez. Bu konuda NATO üyeleriyle de görüşmeler yapacağız" açıklamasını yaptı.

NATO'ya beyin ölümü gerçekleşti demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Kasım'da İngiliz The Economist dergisinde yayımlanan söyleşide "NATO üyesi Türkiye'nin, Fransa'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz agresif eylemleri var" demiş ve "Benim için şu anda tanık olduğumuz, NATO'nun beyin ölümüdür" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews

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