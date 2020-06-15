İngiltere siyahi protestocuyu konuşuyor! Darp edilen aşırı sağcıyı kurtardı

Çıkan arbedede aşırı sağcı gruptan bir kişi öldüresiye dövüldü. Yere düşen ve yüzü kan içinde kalan adamı, araya giren siyahi Patrick Hutchinson sırtına alarak kurtardı. Hutchinson, aşırı sağcı protestocuyu güvenli bir bölgeye taşıyarak öldürülmekten kurtardı. Yaşanan olayın ardından siyahi adam ülkede herkesin takdirini toplarken o anların görüntüleri İngiltere gündeminde viral oldu.