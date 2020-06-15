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MHP'li Cemal Enginyurt ve Semih Yalçın'dan Doğu Perinçek'e çok ağır sözler!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı bir programda Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “uyarıyorum” sözlerine MHP’li iki isimden çok sert yanıt geldi.

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı Yardımcılığı görevinden istifa etmeden önce Şamil Tayyar’ın çok sert biçimde eleştirdiği Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu kez MHP’nin hedefinde.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, CNN Türk’te Semiha Şahin’in sunduğu CNN Türk Masası’na programına konuk oldu.

Perinçek’in CNN Türk Ayasofya tartışmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “uyarıyorum” açıklamasına MHP’den sert yanıt geldi.

Enginyurt paylaşımında, “Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum demiş. Yine başladın provokasyon, kaos, bir yerlere çalışma işine Perinçek! Biz senin cemaüzevvelini biliriz, bulaşma bize, işine bak! Devlet Bahçeli, aklının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Bas git! Başka kapıda oynaş” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Bir tepki de Yalçın'dan...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğu Perinçek’e ve CNN Türk’e tepki gösterdi.

Yalçın, şunları söyledi:

“D.Perinçek denen müptezel CNN TÜRK’ de Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum diyor.

Siyasi ederi 0,25’ olan bu şahsın Semiha Şahin denen moderatör tarafından ala ile vala ağırlanması manidardır.”

Şamil Tayyar ne demişti?

Geçtiğimiz ay AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevine getirildiği duyurulan Şamil Tayyar, twitter adresinden Doğu Perinçek için "Cumhurbaşkanımıza ‘İslamcı Kemalist’ diye rol biçen, AK Parti’nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım" mesajını paylaşmıştı.

Siyaset kulislerinde tartışma yaratan bu tweetten kısa bir süre sonra Şamil Tayyar, istişare sonucu aktif siyaseti bırakma kararı aldığını ve yeniden mesleğe döneceğini duyurarak AK Parti'deki görevini bırakmıştı. 

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