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YKS sınavı erteleniyor mu öğrencilerin 2. dalga isyanı TT oldu

Koronavirüs nedeniyle YÖK tarafından ertelenen sonra sınav tarihi tekrar öne alınan YKS sınavı şu anki takvime göre 27-28 Haziranda yapılacak. Üniversite sınavına girecek olan öğrenci ve veliler isyanda. Son günlerde yeniden 1500'ün üzerine çıkan vakalar YKS ile birlikte daha da artacak endişesi öğrencileri tedirgin etti. Peki YKS iptal olur mu, tarihi değişir mi?

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Üniversite sınavı YKS için artık son düzlüğe girildi. Binlerce öğrencinin gireceği YKS sınavı 26-27 Haziran'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle YÖK tarafından ileri bir tarihe ertelenen daha sonra öne çekilen YKS sınavı yapılacak. Sınavca girecek ve onları dışarıda bekleyecek olan velileri ise 2. koronavirüs dalgası korkusu sardı. Son günlerde koronavirüs vakalarının giderek artış göstermesi 1500'lerin üzerine çıkması öğrenci ve velileri korkuttu. Sosyal medyada sınavın ertelenmesini isteyenler #SınavHayatÇalmasın etikeyitle isyanlarını dile getiriyorlar... YKS sınavı ertelenecek mi bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat vaka sayılarındaki artış her an yeni bir erteleme getirebilir. 

YKS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. YKS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar başvuruda bulundukları oturumlara girerek, belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınava girerken adayların giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? 
YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı.
ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır." bilgisi yer alıyor.

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