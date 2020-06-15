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Kastamonu Valiliğinden 'maske' uyarısı

Anadolu Ajansı

Türkiye'de koronavirüs vakaları yeniden artışa geçerken Kastamonu Valiliği, il ve ilçelerde görülen artışla ilgili vatandaşlara maske takma uyarısında bulundu. 

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Kastamonu Valiliği, maske takma uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Kastamonu merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralı ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup bu kurallara uyulması, salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumların denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır. Kurallara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarların yapılması vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve Kovid-19 salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir."

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