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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren Irak uyruklu 10 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

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Operasyonda DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün yurt dışındaki çatışma bölgelerinde bulundukları belirlenen şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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