Bursa'ya giriş çıkış yasaklandı kaç gün Bursa'ya giriş çıkış yasak

BURSA'ya giriş çıkışlar yasaklandı mı Bursa Valiliği son açıklamayı yaptı ve Bursa'ya giriş çıkışlarda kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Peki Bursa'ya kimlerin giriş çıkışları yasak olacak ve kısıtlama kaç gün sürecek?

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Giriş çıkış yasağı olan iller arasında Bursa var mı araştırması bugün birçok vatandaş tarafından takip edildi. Bursa Valiliği yaptığı son açıklama ile , mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bursa'ya giriş çıkışlarda kısıtlama getirildiği açıkladı. Peki Bursa'ya kimlerin girmesi yasak, yasak kaç gün sürecek?

BURSA’DA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.06.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile;

1. Eylem/etkinlik programında 15 Haziran 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına,

2. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine,

3. Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

4. 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,

5. 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,

Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.