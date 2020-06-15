Fenerbahçe Juan Jesus transferini bitirdi
Fenerbahçe'nin Roma'da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi.Abone ol
Fenerbahçe'nin uzun süredir temas halinde olduğu Brezilyalı stoper ile her konuda anlaştığı iddia edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki oyuncunun transferinde bonservis talep etmediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.
Yönetimin, Sambacı'ya yıllık 1.8 milyon euro vereceği de ileri sürüldü. Bu sezon Roma formasıyla 4 maçta 195 dakika sahada kalan Jesus, daha önce yaptığı açıklamalarda İtalya'dan ayrılabileceğini ifade etmişti.
Juan Jesus, 4 sezondur formasını giydiği Roma ile 90 resmi maça çıktı. Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 1 de asist yaptı.