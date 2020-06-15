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Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 14’üncü dakikasında yaşanan pozisyonun ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kontrolleri yapılan Uruguaylı kalecinin sağ tibia ve fibulasında kırık oluştuğu açıklanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak Muslera’nın sakatlığı hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu geçmiş olsun dileklerini ileterek, Muslera’nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

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