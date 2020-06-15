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Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Anadolu Ajansı

Trabzonspor, rutin olarak uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

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