MEB güzel sanatlar ve spor liselerine 13 bin 620 yetenekli öğrenci seçecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek.

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Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak. Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

20 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında, spor, sanat veya müziğe yeteneği olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 29 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

Geçen yıl 83 olan güzel sanatlar liselerinin sayısı, bu yıl 87'ye ve kontenjanları da 5 bin 910'dan 330 artışla 6 bin 240'a çıkarıldı.

Spor liselerinde ise geçen yılki okul sayısı 78'den 85'e, kontenjanları ise 6 bin 240'tan 1140 artışla 7 bin 380'e ulaştı.

Böylece, Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek. Bu kontenjanlar dışında musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için 2 bin 580 kontenjan açıldı.

Yetenek sınavları temmuzda yapılacak

Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS merkezi sınav puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak.

Yetenek sınavında, 50 ve üzerinde puan alanlar arasında, yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

Yetenek sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak bugünden itibaren 29 Haziran'a kadar yapılacak. Yetenek sınavlarının 1-10 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Öğrenciler, 13 Temmuz'da e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek. Yetenek sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar, boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar yetenek sınavına girmeden en fazla 5 okul için 10-13 Ağustos'ta ek yerleştirme başvurusunda bulunabilecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de başvurabilecek

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim alacak ve geçerli engelli sağlık kurulu raporu ve ortaöğretim kademesine yönelik özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ya da sahibi adaylar, kendi aralarında beceri ve yetenek sınavına alınarak sıralama yapılacak.

Spor alanında nitelikli öğrenciler yetiştiriliyor

Spor liselerinde ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda nitelikli insan yetiştirilmesi yönünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor.

Bu liselere giriş için komisyonlar aracılığıyla yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılıyor.

Takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilere, belirlenen ölçütlere göre daha fazla puan veriliyor.

Ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarında öğrenim gören milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan, ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, okullara her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık'ta nakilleri yapılacak.

35 binin üzerinde yetenekli öğrenci öğrenim görüyor



Güzel sanatlar liselerinde 16 bin 315, spor liselerinde 18 bin 896 olmak üzere, 35 bin 211 öğrenci öğrenim görüyor.

Bu yıl 7 bin 65 öğrencinin mezun olması beklenirken, yeni alınacak 13 bin 620 öğrenci ile kapasitelerde 4 yılda yüzde 92,7'lik bir artış sağlanacak.