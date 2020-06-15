Bakan Pekcan: 35 bin ürünün 2 bin 798'i uygunsuz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Yılın 3 ayında 35 bin ürün denetlendi. 525 ürün güvensiz, 2 bin 798 ürün uygunsuz bulundu'' açıklamasınını yaptı. Ayrıca toplamda 43.6 milyon TL ceza kesildi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı”

Pekcan öte yandan, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı.