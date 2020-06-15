HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Başak Demirtaş hakkında iğrenç paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında Twitter hesabı üzerinden cinsiyetçi iğrenç paylaşımda bulunan V.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı...

Abone ol

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapan V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. V.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında diğer şüpheli V.Y'nin üvey amcası V.M'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

Başak Demirtaş, Vedat Muti hesabını kullanan kişi tarafından Twitter üzerinden cinsiyetçi bir saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından sosyal medyada “#BaşakDemirtaşSeninleyiz” etiketi açılmış ve yaşanan olaya tepki gösterilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Başak Demirtaş'a yazılan bel altı mesajlar! Başak Demirtaş kimdir? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'tan dün gece başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na hadsiz tepki kınıyorlarmış
81 ilde başladı! Korona ile mücadele için kapıları çalıp test yapacaklar
Bakan Pekcan: 35 bin ürünün 2 bin 798'i uygunsuz
Balıkesir'de iki mahallenin gençleri arasında silahlı çatışma: 2 ölü 8 yaralı
AstraZeneca'nın üreteceği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu maliyetine satılacak
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklamalar! Duruşmalar yarın başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya 2 Çek diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç'ten numune aldı
YKS erteleniyor mu 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak yeni bilgi
Hakkari giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor?
Bolu’da "Bana abi diyeceksin" kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kastamonu Valiliğinden 'maske' uyarısı
Yorumlar