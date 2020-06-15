Başak Demirtaş hakkında iğrenç paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında Twitter hesabı üzerinden cinsiyetçi iğrenç paylaşımda bulunan V.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı...

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapan V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. V.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında diğer şüpheli V.Y'nin üvey amcası V.M'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

Başak Demirtaş, Vedat Muti hesabını kullanan kişi tarafından Twitter üzerinden cinsiyetçi bir saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından sosyal medyada “#BaşakDemirtaşSeninleyiz” etiketi açılmış ve yaşanan olaya tepki gösterilmişti.