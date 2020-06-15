Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'la uçuşlar için tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi.

Mutabakat zaptı imza töreni

Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 buçuk saat sürdü. Ardından iki isim arasında mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası iki bakan kameralar karşısına geçip gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

"İran ile sınırları açtık, 1 Ağustos'ta uçuşlar başlıyor"

Çavuşoğlu: Bugün samimi bir ortamda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldık. Bir İran ziyaretimiz vardı sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde pandemi sebebiyle bunu ertelemek zorunda kalmıştık. İran ile sınırları açtık, 1 Ağustos'ta uçuşlar başlıyor. Bu ziyareti en kısa sürede gerçekleştireceğiz. özellikle Astana formatında dönem başkanlığı İran'da idi bu zirvenin de gerçekleştirilmesine çalışacağız. İnşallah İran'da gerçekleştireceğiz. Astana ve Soçi için çaba harcıyoruz.

Türkiye'ye yardım teşekkürü

Cevad Zarif: Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye, ABD'nin ambargosuna karşı bizim yanımızda oldu. Libya konusunda İran ve Türkiye aynı bakış açısına sahip. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu konu ile ilgili vatandaşlarımıza inşallah yakın zamanda yardımcı olacağız. Türkiye'ye doğalgaz akışı yeniden başlayacak. Suriye'de kalıcı barış için önce sanal ortamda ardından İran'da bir toplantı düzenleyeceğiz.=

Rusya ile Libya görüşmesi neden ertelendi sorusuna LİBYA GÖRÜŞMESİ Çavuşoğlu'ndan yanıt

Bakan Çavuşoğlu: Temel prensipler konusunda görüş ayrılığımız yok. Hafter kaybetmeye başlayınca ülke egemenliğine el koydum dedi. Libya'da kalıcı bir süreç için Rusya ile tekrar konuşmalı ve ortak bir belgeyi açıklamalıyız. Dün Lavrov ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Libya görüşmesinin ertelenmesinin başka yere çekilmesine gerek yok. Rusya ile farklı taraflarda olduğumuz açık ama kriz yok. Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın. Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık.