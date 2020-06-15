HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Genç girişimciler Peak Games'in rekor satışıyla gözünü zirveye dikti

Türk oyun şirketi Peak Games'in küresel bir şirket tarafından satın alınması, genç girişimcileri yerli oyun üretimi ve dünyaya pazarlanması konusunda cesaretlendirdi

Abone ol

Oyun üretmeyi düşünen girişimciler, kendisinden daha tecrübeli uzmanların hazırladığı, çoğu zaman ücretsiz eğitim videolarıyla bazı kaynaklardan faydalanarak, sektöre adım atabiliyor.

Yazılım konusunda Türkçe kaynakların artması ve usta-çırak ilişkisindeki gönüllü eğitmenler ve topluluklar aracılığıyla kendilerini geliştirmede sıkıntı çekmeyen girişimcilerin yeni oyunları, çeşitli desteklerle dünya ve Türkiye'de geniş kitlelere ulaşabiliyor.

Oyun geliştirici ve yazılım eğitmeni Numan Kaan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internete uyum sağladıkça oyun sektörünün de o hızla büyüdüğünü, her yaştan insanın içinde oyun oynama hevesinin olduğunu söyledi.

"Bir gün ben de oyun yapabilir miyim?" sorusunun artık tarih olduğunu belirten 26 yaşındaki Karataş, "Oyun yapmak eskiden hayalken artık mümkün. Artık 14 yaşındaki bir genç oyun sektörüne merak saldığı andan itibaren kısa zamanda bunu yapmayı öğrenip, kendi oyununu geliştirilebilir hale geldi. Sektörün içine girdiğimizde yüzlerce gencin oyun yaptığını görebiliyoruz. Eskiden atarilerde oynadığımız oyunları çok kolay bir şekilde kendimiz geliştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra çok büyük oyun projelerini dahi geliştirebilir ve piyasaya sürebilir durumdayız." değerlendirmesini yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'tan dün gece başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na hadsiz tepki kınıyorlarmış
81 ilde başladı! Korona ile mücadele için kapıları çalıp test yapacaklar
Bakan Pekcan: 35 bin ürünün 2 bin 798'i uygunsuz
Balıkesir'de iki mahallenin gençleri arasında silahlı çatışma: 2 ölü 8 yaralı
AstraZeneca'nın üreteceği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu maliyetine satılacak
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklamalar! Duruşmalar yarın başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de feci kaza takla atıp ters dönen otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı
Türkiye’den Libya’ya Acil Yardım Kampanyası
Başak Demirtaş hakkında iğrenç paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı
Rusya 2 Çek diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç'ten numune aldı
Bursa'ya giriş çıkış yasaklandı kaç gün Bursa'ya giriş çıkış yasak
Yorumlar