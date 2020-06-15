Türkiye’ye girişte nakit parası olanlar bunu yapmazsanız el konabilir

Yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların gümrüklerden geçerken yanlarındaki 10 bin avro ve üzeri nakit paraları mutlaka yazılı beyanda bulundurmaları gerekiyor. Aksi takdirde cezalar bütün paraya el koyulmasına kadar varabiliyor.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşların memleketlerine olan yolculukları başladı. Tatillerini ana vatanlarında geçirmek için seyahatlerde bulunan vatandaşları sınır geçişlerinde bir takım uygulamalar bekliyor. Vatandaşların sınır geçişlerinde dikkat etmesi gereken hususların başında ise yanlarındaki nakit paranın miktarı geliyor.

10 bin avro sınırı

Bu kapsamda yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların gümrüklerden geçerken yanlarındaki 10 bin avro ve üzeri nakit paraları mutlaka yazılı beyanda bulundurmaları gerekiyor. AB ülkeleri ve Türkiye güzergâhındaki ülkelerde 9.999 avro üzeri ya da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımak yasak kapsamında sayılıyor. Çek ve senet gibi ödeme araçları da bu kapsamda nakit para olarak kabul ediliyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların gümrüklerden geçerken yanlarındaki 10 bin avro ve üzeri nakit paraları mutlaka yazılı beyanla bildirmeleri icap ediyor. Beyan işlemin ise her ülke gümrüğünde ayrı form doldurarak yapılması gerekiyor. Aksi takdirde gümrüklerde beyan edilmeyen paranın tamamına el konulabiliyor.

Kişi başı 10 bin avro

Birlikte seyahat eden her bir kişi için de 10.000 avroya kadar nakit para taşıma hakkı bulunuyor. Ancak; 10.000 avroyu geçmeyecek kadar paranın her bir kişinin kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası arasında bulunması gerekiyor. Aksi halde para kimin üzerinde bulunursa o kişiye ait kabul ediliyor. Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin bazılarında, yanında nakit para bulunduran kişinin ülke kanunlarına göre yetişkin sayılması (çoğu ülke bakımından 18 yaşını tamamlamış olmak) şartı aranıyor.

Gümrükte nakit para beyanı nasıl yapılır?

10.000 avro ve üzeri nakit parayı yanında taşıyan kişilerin, sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı olarak beyanda bulunmak için gümrük memurlarından ‘nakit para beyan formu’ talep ederek bu formu doğru şekilde doldurmaları gerekiyor. Yazılı olarak beyan edilmeyip gümrük memurlarının kişi ve eşyalara yönelik detaylı aramasında tespit edilen para, beyan edilmemiş para olarak kabul ediliyor. Her ülke dilinde ayrı ayrı hazırlanmış ‘nakit beyan formları’na ise “https://ec.europa.eu/ taxation_customs/individuals/ cash-controls/how-declare_en” adresinden ulaşılabilir.

Paradan vergi alınır mı? Ülke sınırlarından geçerken beyanda bulunulan 10.000 avro ve üzerindeki nakit para için herhangi bir ceza uygulaması olmadığı gibi harç ya da vergi de alınmıyor.

Bütün paraya el konabilir

Türkiye güzergâhındaki ülkelerin gümrük kontrollerinde, limit üzerinde bildirimi yapılmamış ya da yanlış bildirimde bulunulmuş nakit para tespit edildiği takdirde cezalar, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, bütün paraya el koyulmasına kadar varabiliyor.