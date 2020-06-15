KIdem tazminatı nedir taban ve tavan hesaplaması 2020 nasıl yapılır?
2020 yılında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte çalışanların kıdem tazminatı da arttı. İşveren tarafından işten çıkarılan çalışana ödenen kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı taban ve tavan artışı hakkında tüm bilgiler derledik.
Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır ve kimler kıdem tazminatı alabilir araştırması özellikle son günlerde yeniden araştırılmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini 2324,70 TL olarak belirlemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırdıklarını açıklamıştı.
Peki kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplaması nasıl olur bu konu hakkında merak edilenler be bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
1. Kıdem tazminatı hangi koşullarda ödeniyor?
*İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;
*İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,
*İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,
*Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,
*Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,
Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,
*İşçinin ölümü,
koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.
2. Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanıyor?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.
*Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.
*Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınıyor.
*Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılıyor.