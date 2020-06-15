Yeni kıdem tazminatı TES nedir? İyi ve kötü yanları var kimleri kapsayacak

Mevcutta Kıdem Tazminatı sistemi nasıl? : Yeni kıdem tazminatı hakkında bilgi vermeden önce mevcuttaki sistemi aktaralım. Türkiye'de çalışanlar 1 yılı doldurduktan sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Bu tazminat her yıl için 1 maaş olarak belirleniyor. İşveren çalışanı işten çıkardığında kıdem tazminatının tamamını ödemek zorunda. Bunun için kişinin emekli olmasını beklemesi gerekmiyor. İşte çıkarıldığı anda parasının tamamını alabiliyor. Bunun tek istisnası çalışanın iş akdinin ahlak ve iyi niyet haller ve benzeri sebeplerle iptal edilmiş olmaması. Böyle bir durumda çalışan tazminat alamıyor ancak işvereni dava etme hakkına sahip oluyor.