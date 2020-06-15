Yeni kıdem tazminatı TES nedir? İyi ve kötü yanları var kimleri kapsayacak
TÜRKİYE adına TES denilen yeni bir kıdem tazminatı sistemine geçmeyi planlıyor. Sendikaların 'kırmızı çizgimizdir' dediği kıdem tazminatı düzenlemesinin iyi yanı da var kötü yanı da... Peki eski çalışanlar buna dahil olacak mı hangi yıldan itibaren yeni sistem geçerli olacak. İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı verilen yeni kıdem tazminatı planı...
Kısa adı olan TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için çalışmalar sürerken, sendikalardan 'sert' itirazlar geliyor. Peki neyin nesidir bu TES, yeni sistemle kıdem tazminatı ne olacak? Yeni kıdem tazminatı sistemi kimleri kapsayacak hangi tarihten itibaren geçerli olacak? TES'e dair merak edilen tüm bilgileri topladık, sistemin iyi ve kötü yanları da var. İşte TES ile değişecek olan kıdem tazminatı sistemi.
Yeni sisteme kimler tabi olacak? Eski çalışanlar dahil mi? : TES olarak nitelenen yeni kıdem tazminatı sistemi mevcut çalışanları kapsamayacak. 1 Ocak 2022 itibarıyla işe girecek olanlar bu sisteme dahil olacak. İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek. Çalışanın TES öncesi çalışmalarından dolayı yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.
Mevcutta Kıdem Tazminatı sistemi nasıl? : Yeni kıdem tazminatı hakkında bilgi vermeden önce mevcuttaki sistemi aktaralım. Türkiye'de çalışanlar 1 yılı doldurduktan sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Bu tazminat her yıl için 1 maaş olarak belirleniyor. İşveren çalışanı işten çıkardığında kıdem tazminatının tamamını ödemek zorunda. Bunun için kişinin emekli olmasını beklemesi gerekmiyor. İşte çıkarıldığı anda parasının tamamını alabiliyor. Bunun tek istisnası çalışanın iş akdinin ahlak ve iyi niyet haller ve benzeri sebeplerle iptal edilmiş olmaması. Böyle bir durumda çalışan tazminat alamıyor ancak işvereni dava etme hakkına sahip oluyor.
Yeni kıdem tazminatı ile neler değişecek?
Yeni kıdem tazminatı sistemi ile çok şey değişecek. Kıdemi ödeyecek kişiden, birikeceği yere, kıdemi almaya hak kazanma yaşı ve durumuna kadar herşey değişiyor. Mevcut kıdem tazminatı sistemi ile yeni TES sistemini karşılaştırırsak değişiklikleri çok daha iyi aktarabiliriz.