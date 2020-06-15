Tekirdağ'ı çekirgeler istila etti ayçiçeği tarlalarını yok ediyorlar
MALKARA ilçesinde ortaya çıkan çekirge sürüleri ayçiçeği tarlalarını yok ediyor.
Tekirdağ Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi Sakar Çeşme Dereboyu mevkiinde Erol Yalçın'a ait yaklaşık 15 dönüm ekili ayçiçeği tarlasını çekirgeler istila edip, ürüne zarar verdi. Tarlasındaki çekirgeleri ve zararı gören Yalçın, ilaçlama çalışması yaparak durumu yetkililere bildirdi.
İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, bazı tarlaları istila eden çekirgelerin ürüne zarar verdiğini belirterek, şöyle dedi: "Tarla sahibi çekirgeleri görmüş ve hemen ilaçlama yapmış. Tarlaya ilaçlama yapılmış çok sayıda çekirge ölmüş ama yine de çekirge sürüsü var."
"Ölmeyen ve yeni gelen çekirgeler tarladaki mahsulü yemeye devam ediyor. Acilen bunu kontrol altına almak gerekir eğer ki, alınmazsa tarladaki mahsulün tamamını yerler. Zaten çekirgeler yiye yiye içeri doğru akın etmiş yiyerek gidiyorlar. Bunun önü kesilmezse tarlayı yok eder. Hiçbir şekilde mahsul alamaz. Çıplak kalır tarla."
"Zaten çekirgenin yediği yerler sopa gibi kalmış. Yaklaşık 2 dönüm yok olmuş. İçeri doğru yayılmaya çalışıyor çekirgeler. Bir sefer ilaçlamayla olacak gibi değil. Ben buradan tüm çiftçilere sesleniyorum. Malınızı takip edin. Çekirge var mı yok mu kontrol edin."