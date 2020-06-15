HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Antalya'da iğrenç öğretmen! İki öğrencisine cinsel istismarda bulundu

ANTALYA'da özel bir okulda fizik öğretmeni Y.S., özel ders verdiği 2 öğrencine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 

Abone ol

Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda fizik öğretmeni Y.S., 2019 yılı aralık ayında, özel ders verdiği kız öğrencisine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Y.S., tutuklandı.

Y.S.'nin tutuklanmasının ardından başka bir öğrencinin ailesi, kızlarına zorla cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Y.S. hakkında şikâyetçi oldu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'nin 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü' olaylı başladı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'la uçuşlar için tarih verdi
İzmir'de feci kaza takla atıp ters dönen otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı
Irak'tan dün gece başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na hadsiz tepki kınıyorlarmış
81 ilde başladı! Korona ile mücadele için kapıları çalıp test yapacaklar
Balıkesir'de iki mahallenin gençleri arasında silahlı çatışma: 2 ölü 8 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Düğün genelgesi 2020 24 maddelik yeni düğün kuralları açıklandı
Kocaeli Üniversitesi'ndeki sınavda erişim kesildi! Öğrenciler isyan başlattı
Kars'ta 6 gündür kayıp çocuğu polis 10 dakika buldu
Çiğli Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
Kurban bayramı ayın kaçınca başlıyor kaç gün tatil?
Başak Demirtaş aslen nereli yaşı kaç çocukları kimdir?
Yorumlar