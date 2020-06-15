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Sivas'ta Kırım Kongo'dan bir ölüm daha! 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

SİVAS'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (80), hayatını kaybetti. Böylece Sivas'tahayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu. 

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Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçede toprağa verilecek.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu. 

6 oldu

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu. 

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