Obradovic Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belli oluyor. Sırp başantrenör, İstanbul'a geldi ve sarı-lacivertli yönetimle görüşecek.

Abone ol

26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü.

Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Geçmiş yıllara göre daha düşük bir rakam önerilecek olan Obradovic'le yeniden anlaşmaya varılması bekleniyor. Tecrübeli başantrenör, gelecek sezona dair önceliğinin sarı-lacivertli ekibin başında kalmak olduğunu açıklamıştı.

Maaş ve bütçe belirlendi

Yönetim, sezon ortasında 3 milyon euro yıllık ücret alan Obradovic’e 1 milyon 650 bin dolarlık bir teklifte bulunmuştu. 30 milyon euroluk bütçenin de 20 milyon euro civarlarına ineceği de belirtilmişti. Görüşmelerin bu rakamlar üzerinden yapılması bekleniyor. Obradovic, Fenerbahçe’de kalmak istiyor

7 yılda sayısız kupa

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.