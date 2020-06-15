Bakan Pakdemirli Bingöl'deki depremin acı bilançosunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bingöl'de peş peşe meydana gelen deprem ile ilgili acı bilançoyu açıkladı.

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Bingöl’de 5,7'lik depremin daha hasar tespiti tamamlanmadan sabah 5,6'lık yeni bir sarsıntı yaşandı. Bölgede büyüklükleri 4'e yaklaşan artçılar da sürüyor.

105 ahır yıkılmış

Bingöl'deki deprem ile ilgili bilançoyu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı; İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş.

Zarar karşılanacak

Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık."

Hasar çalışmaları devam ediyor

5.7 büyüklüğündeki depremin etkilediği Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adalık ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 60 kişilik personel görevlendirildi.

Türk Kızılayı tarafından da 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, 1000 kumanya, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti, 150 çadır, 1500 battaniye, 292 yatak, 6 genel maksat çadırı ile 70 kişilik personel ve 22 araç bölgeye sevk edildi.

Öte yandan bölgede iletişimde aksama meydana gelmemesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 7 mobil baz istasyonu kuruldu.