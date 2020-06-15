HDP'nin Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nde ortalık fena karıştı

"HDP üzerinden provokasyon"

Hakkari'de ise polislerin parti binası dahil birçok sokağı kapatması ve hava koşulları nedeniyle yürüyüş yapılmazken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar parti binası önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Kimse HDP üzerinden provokasyon hesapları yapmasın. Sonuna kadar demokratik kararlılığımızı sürdüreceğiz.