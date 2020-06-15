HDP'nin Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nde ortalık fena karıştı
HDP'nin “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” kapsamında Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya başlattığı yürüyüşte olaylar çıktı. Yürüyüşün Edirne kolunda polis müdahalesi ve gözaltılar yaşanırken, Hakkari'de yürüyüş yapılmadı.
Hakkari’de başlatılacak yürüyüş öncesi sabah saatlerinden itibaren kenttin birçok noktasında polis kontrol noktaları oluşturuldu. Resmi kurumların önünde özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet bekletildi.
Yürüyüşün Edirne koluna polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Müdahale sonrası açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yürüyüşe devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.
"HDP üzerinden provokasyon"
Hakkari'de ise polislerin parti binası dahil birçok sokağı kapatması ve hava koşulları nedeniyle yürüyüş yapılmazken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar parti binası önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Kimse HDP üzerinden provokasyon hesapları yapmasın. Sonuna kadar demokratik kararlılığımızı sürdüreceğiz.
"Beni ezip geçmen lazım"
Silivri’deki müdahale sırasında, yürüyüşe gelenlere müdahale için hareket eden TOMA'nın önüne geçen HDP İstanbul milletvekili Musa Piroğlu, TOMA'yı kullanan polise seslenerek “Beni ezip geçmen lazım” diye tepki gösterdi.