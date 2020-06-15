Özel okullar ne zaman açılıyor telafi eğitime ne zaman başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle okullar 14 Mart'tan itibaren kapalı, öğrenciler eğitime 18 Haziran'a kadar EBA üzerinden devam ediyor. Çocuğunu özel okula yollayan veliler okul ücretlerinin ne olacağını merak ederken MEB yeni bir açıklama yaptı. Özel okullarda telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak

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Özel okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak ve derslere katılım zorunlu mu olacak soruları merak ediliyor. Özel okullarda telafi dersleri ağustos ve eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Özel okullar yüz yüze yapacakları telafi eğitimi için hazırlıklara başlıyor. İşte, telafi eğitimi hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

OKULLAR SÜREYİ KENDİ BELİRLEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığından, 15 Ağustos'un özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabileceği en erken tarih olduğuna işaret edilerek, okulların, en az üç hafta olacak şekilde, eğitimin başlangıç tarihi ve süresini belirleyebileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, özel öğretim kurumlarının telafi, tamamlama ve uyum eğitimlerine başlamaları konusunda 81 il valiliğinin bilgilendirildiği hatırlatıldı.

Özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarihin 15 Ağustos 2020 olduğu belirtilen açıklamada, "Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek." bilgisi paylaşıldı.

ÖZEL OKULLAR HAREKETE GEÇTİ

Özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitiminin yapılabilmesi için harekete geçti.

Bu kapsamda öğrenciler, telafi eğitimi öncesinde seviye belirleme sınavıyla farklı sınıflara ayrılacak. Böylece öğrencilerin gereksinimleri dikkate alınarak, kişiye özel yoğunlaştırılmış ya da seyreltilmiş özel eğitim programı planlanacak.

Yüz yüze telafi eğitimleri özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup ağustos ve eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek.

Telafi eğitimi yapacak özel okullar, eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek. Eğitime başlamadan önce ve eğitim süresince ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda tedbirler alınacak.

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"TELAFİ EĞİTİMLERİ ÇOK GEREKLİ"

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB'in verilen online derslerin de ders olarak sayılmasını kararlaştırdığını ancak bu konuların yüz yüze yoğunlaştırılmış bir programla tekrar edilmesinin öğrenciler için yararlı olacağını ifade etti.

Özel okullar olarak ağustos ayının başından itibaren öğretmenlerle çalışma yapacaklarını, 15 Ağustos'da da telafi eğitimlerine başlayacaklarını aktaran Taşel, "Telafi eğitimleri çok gerekli eğitimlerdir. Çünkü öğrenciler ikinci dönem konularının tamamını online olarak takip ettiler. İkinci dönem konuları da daha sonraki yıllarda karşılarına çıkacak konulardır. Türk milli eğitim sistemimizde sarmal bir yapı var. Bir yılki konu, bir sonraki yılın ya da daha sonraki yılların ön bilgisi niteliğindedir. Bu sarmal modelden dolayı arada boşlukların oluşmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Telafi eğitimlerinin içeriği konusunda derneğe üye özel okullara örnek programlar sunacaklarını dile getiren Taşel, ancak bu konuda okulların kendi insiyatifleriyle karar vereceğini, okulların ve velilerin istekleri doğrultusunda çocukların zorluk çektiği dersleri ön plana almak kaydıyla telafi eğitimlerinin yapılacağını anlattı.